Ликуд и «Религиозный сионизм» согласовали кандидатуру на пост спикера Кнессета

В понедельник между Ликудом и партией Смотрича наметился прогресс в достижении соглашений о формировании правительства. Следующий этап переговоров намечен на вторник.

В ходе переговоров с «Религиозным сионизмом» Ликуду удалось достичь взаимопонимания в понедельник вечером.

В переговорах был достигнут прогресс, и фракции достигли порога подписания и договоренностей по большинству вопросов.

Об этом заявили представители партий, напомнив, что переговоры продолжатся во вторник.

Также стало известно, что, вопреки ожиданиям, «религиозный сионизм не возражает против назначения временного спикера Кнессета и согласился на просьбу премьер-министра Нетаниягу о немедленном назначении временного спикера Кнессета».

Ранее Курсор писал, что Дери накричал на Нетаниягу: что случилось. Также стало известно, как лидер Ликуда ответил на критику.

Кроме того, мы писали, что Бен-Гвир раскритиковал Смотрича и обвинил его в задержке голосования за следующего спикера Кнессета.

Наш сайт сообщал, что Лапид обвинил Нетаниягу во втягивании Израиля в «антидемократическую спираль» ради личной выгоды.

Помимо этого Либерман заявил, что солдаты-репатрианты ‒ более евреи, чем ученики йешив. Чиновник также считает, что озвученные требования на коалиционных переговорах обойдутся Израилю в более чем в 100 миллиардов шекелей.

Напомним, Шакед заявила, что Нетаниягу был против любых изменений в системе правосудия, пока против него не предъявили обвинение. Шакед заявил, что «преодолевающая» статья не отменяет Верховный суд, как утверждают левые.