Ликуд и «Религиозный сионизм» согласовали кандидатуру на пост спикера Кнессета

В ходе переговоров с «Религиозным сионизмом» Ликуду удалось достичь взаимопонимания в понедельник вечером.
В переговорах был достигнут прогресс, и фракции достигли порога подписания и договоренностей по большинству вопросов.
Об этом заявили представители партий, напомнив, что переговоры продолжатся во вторник.
Также стало известно, что, вопреки ожиданиям, «религиозный сионизм не возражает против назначения временного спикера Кнессета и согласился на просьбу премьер-министра Нетаниягу о немедленном назначении временного спикера Кнессета».
Ранее Курсор писал, что Дери накричал на Нетаниягу: что случилось. Также стало известно, как лидер Ликуда ответил на критику.
Кроме того, мы писали, что Бен-Гвир раскритиковал Смотрича и обвинил его в задержке голосования за следующего спикера Кнессета.
Наш сайт сообщал, что Лапид обвинил Нетаниягу во втягивании Израиля в «антидемократическую спираль» ради личной выгоды.
Помимо этого Либерман заявил, что солдаты-репатрианты ‒ более евреи, чем ученики йешив. Чиновник также считает, что озвученные требования на коалиционных переговорах обойдутся Израилю в более чем в 100 миллиардов шекелей.
Напомним, Шакед заявила, что Нетаниягу был против любых изменений в системе правосудия, пока против него не предъявили обвинение. Шакед заявил, что «преодолевающая» статья не отменяет Верховный суд, как утверждают левые.