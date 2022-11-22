Кохави провел встречи в Белом доме и Пентагоне: главные месседжи

По словам начальника Генштаба ЦАХАЛа, Иран находится под огромным давлением — экономическим, военным и внутриполитическим.

Начальник Генштаба ЦАХАЛа генерал-майор Авив Кохави встретился в Вашингтоне с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Об этом пишет портал inn.co.il.

Отмечается, что стороны обсудили дальнейшее укрепление сотрудничества между армиями двух стран и угрозы в ближневосточном регионе, главная из которых — иранская ядерная угроза.

Позже Кохави в Белом доме провел встречу с советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном. Они обсудили проблемы безопасности на Ближнем Востоке и иранскую угрозу. По словам Салливана, США поддерживают обещание президента Байдена не допустить получения Ираном ядерного оружия.

«Они также обсудили ситуацию с безопасностью в Иудее и Самарии, и сохранением стабильности в регионе. Позже начальник штаба также встретился с главой ЦРУ Уильямом Бернсом», — пишет издание.

«Я благодарю администрацию и высокопоставленных должностных лиц … США за их партнерство и поддержку Государства Израиль и Армии обороны Израиля», — сказал по завершению встреч Кохави.

Начальник штаба отметил, что «с одной стороны, Иран находится под огромным давлением — экономическим, военным и внутриполитическим. При этом, по его словам, «мы находимся в критическом моменте времени, который требует ускорения оперативных планов и сотрудничества против Ирана и его марионеток в регионе».

«Плотное сотрудничество на фоне нашей дружбы было и остается центральной опорой нашей национальной безопасности», — добавил Кохави.

Как сообщал Курсор, начальник Генштаба ЦАХАЛа Авив Кохави встретился с советником президента по национальной безопасности США Джейком Салливаном.

Также Курсор писал о том, что Кохави получил почетную награду от имени президента США.