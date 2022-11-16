КСИР арестовал человека, связанного с Моссадом — СМИ

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) в среду арестовал человека, предположительно связанного с израильским Моссадом, сообщило иранское полуофициальное информационное агентство Fars.

В СМИ террористов пишут, что арестованный сказал в своем признании, что он увидел в Интернете рекламу, принадлежащую разведывательному агентству Израиля (Моссад), и эта реклама вызвала у него любопытство». Он отправил им [Моссаду] запрос по электронной почте, а также отправил все свои документы, удостоверяющие личность.

Как пишут СМИ террористов, арестованный добавил, что контактировал с израильскими спецслужбами через WhatsApp, Instagram и Telegram.

Террористы назвали арестованного агентом Моссада и заявили, что он планировал подрывную операцию. Его задержали в провинции Керман на юге Ирана.

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