Количество смертей от коронавируса в мире превысило 6,8 миллионов, в Израиле — более 12 тысяч

В мировом рейтинге по заболеваемости и смертности наша страна занимает 29 место.

С начала пандемии в Израиле заболели коронавирусом 4 790 253 человека. Из них — 12 228 зараженных скончались от заболевания.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные «Worldometers«.

Так, на сегодня продолжают борьбу с болезнью 5 108 израильтян, но за последние сутки новых заболевших не выявлено. В то же время за период пандемии 4 772 917 жителям Израиля удалось излечиться от коронавируса. В мировом рейтинге по заболеваемости и смертности наша страна занимает 29 место.

Топ-10 стран, в которых зафиксировано наибольшее количеств жертв коронавируса:

США – 1139675 умерших;

Бразилия – 697620;

Индия – 530 748;

россия – 395 44;

Мексика – 332 483;

Перу – 219 228;

Великобритания – 204 898;

Италия – 187 272;

Германия – 166 660;

Франция – 164 517.

Ранее «Курсор» писал о том, что у нового варианта Covid обнаружили тревожную мутацию, «превосходящую» вакцины. Новый подвариант Омикрона назвали «Ортрус» в честь двуглавой собаки из греческой мифологии. Этот вид коронавируса уже циркулирует в США, Великобритании и Китае. Учены не исключают, что он может распространиться по всему миру.

Также ученые выяснили, что может снизить риск длительного COVID. Согласно исследованию, проведенному Гарвардской школой общественного здравоохранения имени Т. Х. Чана, женщины, которые придерживались большинства аспектов здорового образа жизни имели примерно вдвое меньший риск длительного COVID по сравнению с женщинами без каких-либо факторов здорового образа жизни.