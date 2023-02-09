Ученые выяснили, что может снизить риск длительного COVID

Согласно исследованию, проведенному Гарвардской школой общественного здравоохранения имени Т. Х. Чана, женщины, которые придерживались большинства аспектов здорового образа жизни (здоровый вес тела, отказ от курения, регулярные физические упражнения, достаточный сон, качественное питание и умеренное потребление алкоголя) имели примерно вдвое меньший риск длительного COVID по сравнению с женщинами без каких-либо факторов здорового образа жизни.

Исследование опубликовано в журнале JAMA Internal Medicine.

«Наши результаты повышают вероятность того, что принятие более здорового образа жизни может снизить риск развития затяжного COVID», — сказала Андреа Робертс, старший научный сотрудник Департамента Здоровье окружающей среды и старший автор исследования.

По оценкам, от 8 до 23 млн американцев страдают от длительного COVID, который определяется как наличие симптомов COVID-19 через четыре недели или более после первоначального заражения SARS-CoV-2. Симптомы могут включать усталость, лихорадку и различные респираторные, сердечные, неврологические и пищеварительные симптомы.

Исследователи проанализировали данные более 32 000 медсестер в рамках исследования здоровья медсестер II, которые сообщили об образе жизни и сообщили об истории инфекции SARS-CoV-2.

За это время более 1 900 участников заразились COVID-19. Среди них у 44% развился длительный COVID. По сравнению с женщинами без каких-либо факторов здорового образа жизни, у женщин с пятью или шестью факторами риск длительного COVID был на 49% ниже. Среди шести факторов образа жизни поддержание здоровой массы тела и достаточный сон (от семи до девяти часов в день) были наиболее тесно связаны с более низким риском длительного COVID. Результаты также показали, что даже среди женщин, у которых развился длительный COVID, у тех, кто вел более здоровый образ жизни до заражения, риск появления симптомов, мешающих их повседневной жизни, был на 30% ниже.

Авторы отметили, что одно из возможных объяснений наблюдаемых ими связей заключается в том, что, основываясь на предыдущих исследованиях, нездоровый образ жизни связан с повышенным риском хронического воспаления и иммунной дисрегуляции, которые были связаны с повышенным риском длительного COVID.

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