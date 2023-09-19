Командование тыла сделало важное заявление о тревоге возле Модиина

В поселении Хашмонаим вечером во вторник, 19 сентября, звучал сигнал тревоги о предполагаемом проникновении террористов.

Командование тыла сделало важное заявление в связи с сигналами тревоги, прозвучавшими в поселении Хашмонаим, недалеко от Модиина.

Об этом информирует inn.co.il.

В частности, сообщается, что сигналы тревоги не были поданы в связи с угрозой безопасности.

"Жители могут покидать свои дома и передвигаться по территории без ограничений", - говорится в сообщении.

Напомним, что в поселении Хашмонаим, недалеко от Модиина, вечером во вторник, 19 сентября, звучал сигнал тревоги о предполагаемом проникновении террористов.

Как сообщал Курсор, в лагере беженцев Дженин действуют силы безопасности. Перед этим в Армии обороны Израиля информировали о том, что террорист швырнул молоток и камни в израильский автобус, который проезжал рядом с деревней Аззун, в результате чего автобус был поврежден.

Солдаты ЦАХАЛа, выполнявшие обычные действия в этом районе, задержали террориста и передали силам безопасности для дальнейшего допроса. Сообщений о ранениях среди наших военных не поступало.

Курсор писал ранее, что в понедельник, 4 сентября, силы Армии обороны Израиля начали операцию в лагере беженцев Дженин, что стало для палестинских активистов неожиданностью, поскольку израильские бойцы на протяжении какого-то периода не устраивали зачисток.

На улицах между боевиками и бойцами ЦАХАЛа начались перестрелки. Также сообщается о первых арестах. Задержаны подозреваемые в подготовке терактов.

В больницы Дженина обратились пятеро раненых палестинцев, получивших ранения в боях с израильскими военнослужащими. На момент публикации палестинские источники сообщают о выводе израильских сил с территории лагеря.