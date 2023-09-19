В ЦАХАЛе заявили о работе сил безопасности в Дженине

Две недели назад силы Армии обороны Израиля провели операцию в лагере беженцев Дженин.

В настоящее время в лагере беженцев Дженин действуют силы безопасности.

Об этом сообщает Telegram-канал ЦАХАЛа.

Перед этим в Армии обороны Израиля информировали о том, что террорист швырнул молоток и камни в израильский автобус, который проезжал рядом с деревней Аззун, в результате чего автобус был поврежден.

Солдаты ЦАХАЛа, выполнявшие обычные действия в этом районе, задержали террориста и передали силам безопасности для дальнейшего допроса. Сообщений о ранениях среди наших военных не поступало.

Как сообщал Курсор, в понедельник, 4 сентября, силы Армии обороны Израиля начали операцию в лагере беженцев Дженин, что стало для палестинских активистов неожиданностью, поскольку израильские бойцы на протяжении какого-то периода не устраивали зачисток.

На улицах между боевиками и бойцами ЦАХАЛа начались перестрелки. Также сообщается о первых арестах. Задержаны подозреваемые в подготовке терактов.

В больницы Дженина обратились пятеро раненых палестинцев, получивших ранения в боях с израильскими военнослужащими. На момент публикации палестинские источники сообщают о выводе израильских сил с территории лагеря.

Курсор писал ранее, что в пятницу, 1 сентября, несколько палестинцев получили ранения в результате беспорядков возле границы в секторе Газа. Правоохранители применили средства рассредоточения, чтобы обезвредить десятки палестинцев, подошедших к границе.

Еще мы писали, что военнослужащие ЦАХАЛа провели оперативный рейд в Кфар-Акабе, в ходе которого между солдатами и членами преступной группировки произошла перестрелка. В результате пострадали четыре человека.

Напомним, что военные инженерно-саперные подразделения ЦАХАЛа провели замеры дома в палестинской деревне Дир-Омар, где проживал террорист, совершивший автомобильный теракт на КПП "Маккабим".