Командующий Ираном угрожает похитить и поработить Нетаниягу

Фада также призвал к разрушению еврейского государства, назвав его «режимом убийства детей».

Командующий иранским режимом Революционной гвардии в провинции Исфахан заявил в воскресенье, что теократическое государство стремится похитить Биньямина Нетаниягу и доставить его в Исламскую Республику в качестве раба.

Подконтрольная иранскому режиму газета Bahar News сообщила, что Моджтаба Фада, командующий Исфаханским корпусом стражей исламской революции (КСИР), сказал: «Бывший премьер-министр сионистского режима надеялся, что протесты в Иране заставят его отправиться в Тегеран [в постпротестный, свободный от мулл Иран], но даст Бог, Исламская Республика победит [и подавит протесты, снова взяв на себя ответственность за страну] и отправит премьер-министра в Иран с поводком и рабским ошейником».

Фада также призвал к разрушению еврейского государства , назвав его «режимом убийства детей».

Правительство США ввело санкции в отношении КСИР как иностранной террористической организации. Связанная с КСИР газета Tasnim News Agency также сообщила о тираде Фады против премьер-министров.

Банафшех Занд, ирано-американский эксперт по Исламской Республике, сказал The Jerusalem Post, что «хомейнистский режим имеет привычку угрожать мировым лидерам физической расправой и убийствами; другими словами, любой, кто осмеливается оспаривать терроризм, в конечном итоге получает такой тип угроз, исходящий от хомейнистской власти».

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