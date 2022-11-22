Лапид прокомментировал громкое решение минобразования

Лапид поздравляет министерство образования: «Необычайный и важный шаг, как никакой другой».

Премьер-министр Яир Лапид поприветствовал новость о том, что уходящий министр образования Ифат Шаша-Битон (Национальное единство) стояла за новым документом, опубликованным сегодня министерством, в котором содержатся рекомендации для учителей, занимающихся «ЛГБТ-студентами и ЛГБТ-семьями». Таким образом, теперь они смогут более профессилнально реагировать на ЛГБТ-людей.

«Я поздравляю систему образования и министра образования доктора Ифат Шаша-Битон с исключительным и важным шагом, не имеющим аналогов.

Каждый мальчик и девочка заслуживают того, чтобы чувствовать себя в безопасности в школе. Любая уважающая себя система образования должна быть готова на профессиональном и эмоциональном уровне принять каждого мальчика и девочку и сопровождать их на их особом и подходящем им пути.

Перед образовательными командами стоит много задач, но если наши дети будут чувствовать себя принятыми и защищенными, их путь к обучению будет лучше».

Ранее Курсор писал, что депутат от Ликуда раскритиковал поведение Нетаниягу во время коалиционных переговоров.

Кроме того, депутат Ликуда обвинил Нетаниягу в неумении вести переговоры.

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