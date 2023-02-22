Командующий ВВС Израиля приземлился в Марокко: названа цель визита

Генерал-майор Командующий ВВС Израиля Томер Бар приземлился в Марокко во вторник, 21 февраля, чтобы встретиться с командующим ВВС Марокко генералом Эль-Абедом Алауи Бухамидом.

Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на пресс-секретаря ЦАХАЛа.

Завтра, 23 февраля, они посетят ряд марокканских военно-воздушных баз с целью укрепления связей между двумя вооруженными силами. Генерал-майор Бара сопровождают несколько других командующих ВВС.

Ранее «Курсор» рассказывал об исследовании израильско-британской организации IMPACT-se, в рамках которого установили, что в Марокко учебная программа учит школьников проявлять терпимость к различным группам людей, в том числе к евреям. Специалисты проанализировали 127 учебников, издававшихся в государственных школах Марокко в период с 2013 по 2022 год.

В частности, книги были посвящены гуманитарных предметов, а именно общественным наукам, истории, исламоведению, языку и литературе. В IMPACT-se утверждают, что терпимость и мир являются центральными темами в упомянутой учебной программе.

Последнюю в Марокко реформировали, чтобы школьники ознакомились с евреями и иудаизмом «в гораздо большей степени, чем другие учебные программы, которые мы рассмотрели». Эксперты говорит, что еврейская община в этой стране «часто и с любовью» демонстрируется в книгах, что позволяет учащимся знать, что евреи являются «неотъемлемой частью» Марокко.

«Мы поражены этим уникальным сочетанием евреев и иудаизма в реформированной марокканской школьной программе. Любовь, с которой представлены еврейская община Марокко и ее обычаи, а также жизнь отдельных марокканских евреев, согревает сердце», – заявил генеральный директор IMPACT-se Маркус Шефф.

Специалисты утверждают, что в учебной программе подчеркивается то, что евреи и мусульмане сосуществуют. В то же время учебники не упоминают о Холокосте и демонстрируют симпатию к «делу палестинцев», а также поддерживают решение о создании двух государств.