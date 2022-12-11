Комиссар по коронавирусу: «Ожидается, что рост продолжится в ближайшие недели»

Профессор Салман Зарка, глава оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, считает, что непрерывный рост заболеваемости ковидом оправдывает ношение масок в закрытых помещениях.

«У нас уже около трех недель наблюдается рост заболеваемости, мы также наблюдаем рост заболеваемости гриппом. К сожалению, в ближайшие недели ожидается продолжение роста. Если вы посмотрите на то, что происходит в мире, особенно в Австралии и Новой Зеландии, а также в Европе, которая близка к нам, мы ожидаем волну заболеваемости и от гриппа, и от короны, похоже, подъем уже начался», — сказал Зарка в интервью 103FM.

По его словам, «у нас уже есть 2000 пациентов и более в день, люди проходят тестирование и там высокий процент положительных результатов. Есть люди с респираторными заболеваниями, но не все проходят тестирование в наши дни».

Он добавил: «Мы отправляем текстовые сообщения всем группам риска, мы не призываем здоровых 30-летних прийти и пройти вакцинацию. Я рекомендую группам риска пройти вакцинацию, носить маски. Но даже если молодые люди будут носить их в закрытых местах, это поможет. Маска должна закрывать нос и рот. Вы должны заботиться о бабушках и дедушках».

Читайте также: медики назвали заболевание, которое стало чаще поражать молодежь.