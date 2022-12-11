Медики назвали заболевание, которое стало чаще поражать молодежь

Китайские ученые в ходе исследования выяснили, что за последние 30 лет у молодых людей по всему миру начали чаще диагностировать сахарный диабет второго типа.

Работа исследователей опубликована в BMJ.

Это хроническое заболевание на сегодня невозможно вылечить полностью, но его можно держать под контролем при соблюдении определенных правил и диеты. Китайские специалисты провели анализ данных заболевания с участием людей в возрасте от 15 до 39 лет из 204 стран.

Ученые выяснили, что с 1990 по 2019 год у молодых людей во всем мире наблюдалось значительное увеличение уровня заболеваемости сахарным диабетом. На небольшой процент увеличился и показатель смертности.

Сильнее заболеваемость выросла в странах со средним социально-демографическим индексом. В странах с низким социально-демографическим показателем заболеваемость была в среднем ниже, но уровень смертности был самым высоким.

Ученые отмечают, что главными причинами возникновения болезни является генетическая предрасположенность, а также плохая экология, сидячий образ жизни, неправильное питание, частые стрессы и другие факторы.

«Курсор» писал ранее, что превышение нормы уровня сахара в крови считается состоянием преддиабета. Именно на такой ранней стадии медики и определяют вероятность развития в будущем диабета второго типа.

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