Комиссар полиции поддержал Бен-Гвира

Комиссар полиции Коби Шабтай в этот вечер (четверг) принял участие в бат-мицве дочери председателя «Оцма Иегудит» Итамара Бен-Гвира.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Это произошло в четверг, 8 декабря. Шабтай также поддержал кандидата на пост министра национальной безопасности, депутата Кнессета Бен-Гвира.

Ранее мы рассказывали, что Бен-Гвир направил срочное письмо генеральному прокурору Гали Баарав-Миара с требованием прекратить все назначения в полицию.

«Комиссар полиции и министр внутренней безопасности тайно назначают старших офицеров полиции накануне формирования нового правительства», – сказано в письме.

Ультраправый политик утверждает, что он направил эту просьбу из-за «очень сомнительного поведения», которое демонстрирует в последнее время Министерство внутренней безопасности. Председатель «Оцма Иегудит» заявил о некоей «попытке угона», сделанной для того, чтобы назначенный министра национальной безопасности оказался перед свершившимся фактом.

Бен-Гвир утверждает, что такие действия вступают в противоречие с предыдущим заявлением уполномоченного, в котором тот уточнил, что сейчас внесение изменений является нецелесообразным, в том числе назначение старших офицеров полиции.

«Это особенно загадочное поведение и смена позиции непосредственно перед уходом министра с поста», – сказал Бен-Гвир.

Он добавил, что уходящий министр и комиссар намерены в скором времени проведут церемонию присвоения звания и поставят назначенного министра перед свершившимся фактом. Политик считает, что комиссар совершил еще один переворот в последние недели. Речь идет о назначении полицейского Шахара Махсуми командиром полицейского участка Иерусалима.

«Курсор» сообщал, что Беннет опубликовал передачу соглашения о клевете некоммерческой организации.

Помимо этого Гафни предложил возрождение существовавшей во времена царя Давида системы разделения военной службы и изучения Торы.