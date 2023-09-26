Комиссар полиции Шабтай выступил с важным предостережением

Шабтай предупредил, что нужно сохранять высокую бдительность.

Комиссар полиции Коби Шабтай сегодня утром во вторник поручил командирам округов и полевым командирам обновить инструкции для сотрудников полиции и солдат пограничной службы, находящихся в боевой готовности на фоне праздников Тишрей.

«Прошу всех освежить порядок действий на местах и ​​сохранять повышенную бдительность, тишина вокруг обманчива и может измениться в мгновение ока», — предупредил он.

Курсор писал, что полиция и ЦАХАЛ увеличили свое присутствие по всей стране. Так, израильская полиция приняла решение о продолжении повышенной готовности по всей стране до завершения праздника Суккот в ответ на увеличение на 15% числа оповещений о возможных террористических атаках перед праздниками.

Тысячи полицейских будут размещены в Иерусалиме, особенно в Старом городе, а также в развлекательных центрах по всей стране во время Суккота, с целью обеспечения безопасности и спокойствия празднующих.

Ранее палестинские источники сообщили о соглашении террористических организаций, таких как ХАМАС, "Исламский джихад" и "Народный фронт освобождения Палестины", об усилении напряженности в отношениях с Израилем и укреплении координации между ними.

В последние дни израильские силы безопасности задержали восемь членов ХАМАСа, которые учились в Бирзейтском университете и планировали террористические акты в ближайшее время.

Накануне Йом-Кипура в Самарии террористы провели несколько стрельб в сторону израильтян в разных местах. К счастью, не было пострадавших. Группировка "Исламский джихад" взяла на себя ответственность за эти инциденты.