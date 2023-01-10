Комиссия Кнессета одобрила расширение «Норвежского закона» для первого чтения

Закон позволит большему количеству кандидатов из нижнего списка заменить министров на своих местах в Кнессете от каждой партии.

Комиссия Кнессета по Конституции, законодательству и правосудию одобряет расширение так называемого «Норвежского закона» для первого чтения.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

Расширение позволило бы большему количеству кандидатов из нижнего списка заменить министров на своих местах в Кнессете от каждой партии.

Вдохновленный аналогичным положением в Норвегии, норвежский закон позволяет ряду членов кабинета от каждой партии в правительстве отказаться от своих мест в Кнессете, сохранив при этом свои министерские посты, и быть замененными следующими кандидатами в избирательных списках своей фракции.

«Курсор» сообщал, что Кнессет назвал сумму, в которую обойдется расширение «Норвежского закона».