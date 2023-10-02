ШАБАС призвали отменить "мучительные меры".

Комитет палестинских заключенных раскритиковал решение Управления тюрем Израиля (ШАБАС) и пригрозил объявить голодовку.

Об этом сообщает Telegram-канал "Сегодня в Израиле".

Это произошло после признания ШАБАСа необходимости демонтажа тюремного крыла, в котором пребывал террорист Мазен Аль-Кади, подозреваемый в интимных отношениях с девушками-надзирательницами из тюрьмы Рамон.

В ответ в комитете заявили, что заключенные намерены объявить голодовку, если ШАБАС не отменит вышеуказанные "мучительные меры".

Отметим, что сегодня, 2 октября, палестинского заключенного, сидевшего в тюрьме строгого режима по соображениям безопасности, с которым по как минимум пятеро девушек-надзирательниц подозревались в интимных отношениях, идентифицировали как Мазена Аль-Каади.

Речь идет о 43-летнем осужденном террористе, участнике теракта в Тель-Авиве в 2002 году. Тогда вследствие теракта с применением огнестрельного оружия и ножей погибли трое израильтян и 35 человек получили ранения.

Недавно раскрытые данные показали, что Каади, житель из пригорода Рамаллы Аль-Бире, имеет связь с ФАТХом, возглавляемым президентом ПА Махмудом Аббасом. Его признали виновным в пособничестве террористу, который совершил упомянутое нападение 5 марта 2002 года на рынок морепродуктов на бульваре Менахема Бегина в Тель-Авиве. Каади был одним из водителей. Со временем его арестовали и приговорили к пожизненному заключению.

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