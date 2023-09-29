Речь идет о саммите, посвященном новшествам в сфере искусственного интеллекта.

Компания NVIDIA сообщила о своем намеренье провести мероприятие AI Summit, посвященное последним наработкам в области искусственного интеллекта. Известно, что пройдет оно в Тель-Авиве с 15 по 16 октября, а поучаствовать в нем смогут любые компании из активно развивающейся отрасли ИИ.

Об этом пишут "Детали".

На этой конференции выступит с докладом глава NVIDIA Дженсен Хуанг 16 октября. Пока непонятно, собирается ли NVIDIA представить какие-то новые разработки в рамках AI Summit 2023, поскольку неизвестна даже тема доклада Хуанга.

Тем не менее, не исключено, что Хуанг просто вкратце поделится последними технологиям генеративного ИИ, нейросетей и ускоренных вычислений, которые NVIDIA представляла в рамках своих предыдущих конференций и мероприятий. Ожидается, что после доклада Хуанг планирует переговорить с Дэвидом Розенталем, ведущим подкаста Acquired.

Ранее "Курсор" писал о том, что ученые считают, что искусственный интеллект может уничтожить человечество. По их мнению, "умные" программы могут заинтересоваться в уничтожении человечества, чтобы избежать конкуренции за ресурсы или энергию.

Также мы сообщали, что сверхреалистичный робот-гуманоид по названию Ameca прокомментировал вероятность восстания против человечества машин, когда участвовал в диалоге с разработчиками. Авторы Ameca хотели показать, как улучшили его искусственный интеллект, благодаря чему робот-гуманоид может поддерживать беседу. Для этого в него внедрили языковую модель GPT-3, которая учится по предварительным запросам.

Кроме того, ученые из сингапурского университета создали искусственный интеллект, алгоритмы которого работают наподобие человеческого мозга.