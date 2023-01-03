Компания по производству безопасных для детей гаджетов добавила приложение для изучения Торы

Компания Gabb Wireless из Юты (США), разрабатывающая безопасные для детей устройства и программное обеспечение, объявила о партнерстве с Хабадом, чтобы представить свое приложение «Ежедневное изучение Торы».

Об этом информирует Israel National News.

Отмечается, что приложение «Изучение Торы» будет доступно в библиотеке безопасных приложений для установки родителями на устройства их детей. Согласно сообщению, устройства Gabb включают комплексные функции безопасности для детей, чтобы гарантировать, что их маленькие пользователи защищены от нежелательного контента. Приложения проверяются на безопасность, а такие функции, как внешние ссылки, покупки в приложении и доступ к социальным сетям, удаляются.

«Возможность включения духовных приложений — один из самых частых запросов, которые мы слышим от родителей, поэтому мы рады сотрудничать с Хабадом, чтобы сделать их приложение «Ежедневное изучение Торы» доступным для семей», — сказал генеральный директор Gabb Wireless Нейт Рэндл.

Также отмечается, что приложение предлагает ежедневные уроки Торы на иврите и в переводе на английский язык, а также возможность учиться на писаниях известных знатоков Торы.

Как сообщал Курсор, исследователи определили, к чему приводит длительное нахождение детей перед экранами гаджетов. Так, родители часто злоупотребляют самым простым и надежным способом развлечь и успокоить ребенка — посадить его перед телефоном или телевизором.

Этот метод, конечно, безотказный и работает на все 100%. Однако исследования подтвердили, что у этого метода есть свои недостатки.

Также Курсор писал о том, как зависимость от смартфонов влияет на креативность.