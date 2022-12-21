Исследователи определили, к чему приводит длительное нахождение детей перед экранами гаджетов

Гаджеты вызывают особенно сильную зависимость у мальчиков раннего возраста и у детей с признаками гиперактивности.

Родители часто злоупотребляют самым простым и надежным способом развлечь и успокоить ребенка — посадить его перед телефоном или телевизором.

Исследования на эту тему опубликовал Science Alert.

Этот метод, конечно, безотказный и работает на все 100%. Однако исследования подтвердили, что у этого метода есть свои недостатки.

Исследователи изучили ситуации, когда гаджеты использовались для успокоения расстроенных детей в возрасте от 3 до 5 лет. 422 ребенка и столько же родителей приняли участие в эксперименте. , который проходил в период пандемии COVID-19.

Частое использование устройств в качестве средств успокоения при истериках или капризах было связано с большей эмоциональной реактивностью или нарушением регуляции у детей в течение нескольких месяцев.

Особенно сильной зависимость от экранов наблюдалась у мальчиков раннего возраста и у детей с признаками гиперактивности.

«Использование мобильных устройств для успокоения маленького ребенка может показаться безобидным временным инструментом для снижения стресса в семье, но это может иметь долгосрочные последствия», — пояснила педиатр Дженни Радески из Мичиганского университета.

Исследователи выяснили, что краткосрочное облегчение от расстроенного ребенка может привести к долгосрочным проблемам с его эмоциональным развитием.

Специалисты подчеркивают, что использование гаджетов в умеренных количествах может быть полезным, но не следует применять их в качестве основного или частого способа успокоить детей.

Эта тема не нова, и в прошлом родители стремились меньше времени давать детям на просмотр телевизор, но современный опыт более фрагментирован, интерактивен и доступен.

«Родители ощущают немедленное облегчение от использования устройств, если они быстро и эффективно уменьшат негативное и вызывающее поведение детей. Это может мотивировать их поддерживать этот цикл», — говорит Радески.

Исследователи предложили несколько других способов успокоения детей, в том числе сенсорные переживания (от прослушивания музыки до раздавливания пластилина в руках и прыжков на батуте) и преднамеренное называние эмоций, чтобы помочь их понять.

Цветовое кодирование эмоций также может помочь детям учиться, определять и понимать свое настроение и легко сообщать о своих чувствах. Также может помочь предложение замещающего поведения, в том числе удар по подушке, а не по брату, сестре или другу.

Исследователи настаивают, что любые методы можно обсудить и объяснить, пока дети спокойны, до того, как начнутся истерики, но это потребует много сил и терпения от родителей.

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