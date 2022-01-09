Компания Remilk привлекает 120 миллионов долларов для расширения производства безмолочных продуктов

В настоящее время компания является важным участником альтернативной молочной промышленности и намерена увеличить производство безмолочных продуктов, таких как сыр, йогурт и мороженое.

Израильский технологический стартап Remilk, производящий молоко без животных с использованием «идентичных» молочным белков, привлек 120 миллионов долларов.

В настоящее время компания является важным участником альтернативной молочной промышленности и намерена немедленно увеличить производство безмолочных продуктов, таких как сыр, йогурт и мороженое.

«Для будущего нашей планеты очень важно освободить пищевую цепочку зависимости от животных. Мы делаем это, создавая настоящие молочные продукты, которые имеют одинаковый вкус и ощущения», — сказал генеральный директор и соучредитель Remilk Авив Вольф.

Финансирование возглавила венчурная компания Hanaco Ventures из Нью-Йорка. В финансировании также приняли участие Precision Capital, Chartered Group, CPT Capital, Intercap, OurCrowd, Aliya Capital и другие.

«Remilk ставит перед собой задачу трансформировать индустрию альтернативного белка, представляя молочные продукты нового поколения, — сказал Паша Романовски, партнер-основатель Hanaco Ventures, — Продукты Remilk не только чище и значительно экологичнее по сравнению с традиционными молочными продуктами, но и неотличимы по вкусу, ощущениям и текстуре. Remilk также применяет методы производства, которые значительно более экологичны, чем сегодняшние традиционные методы производства. Мы твердо убеждены в видении основателей компании и рады поддержать талантливую команду на их пути».

«Наша миссия смелая, и поддержка со стороны этих опытных и надежных инвесторов демонстрирует способность Remilk соответствовать текущему моменту», — сказал Вольф.

«Это финансирование побуждает нас двигаться вперед, чтобы превратить категорию молочных продуктов в категорию, которая поставляет вкусные и питательные продукты без вреда для людей, планеты или животных. Мы уже сотрудничаем с десятками компаний, в том числе с некоторыми из самых популярных мировых брендов, чтобы вместе воссоздать будущее молочной отрасли».

Компания использует ферментацию на основе дрожжей для производства молочных белков, идентичных по вкусу и функциям коровьему молоку, без использования животных и с дополнительным преимуществом, которое заключается в отсутствии лактозы, холестерина и гормона роста.

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