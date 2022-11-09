Компания Штраус уволит более 100 сотрудников: кого сократят в первую очередь

Компания «Штраус» — один из крупнейших производителей продуктов питания в Израиле, объявила о том, что уволит от 100 до 150 сотрудников.

Об этом сообщает Davar1.

Такой шаг одобрен в рамках плана повышения эффективности советом директоров компании. Должность гендиректора недавно занял экс-гендиректор минфина Шай Бабад и он взял курс на сокращение издержек – и персонала. Под увольнение в первую очередь попадут сотрудники штаб-квартиры и офисов компании: финансовый персонал, сотрудников отделов менеджмента и маркетинга.

Отмечается, что разработанный план повышения эффективности призван сэкономить компании от 65 до 80 миллионов шекелей в год. Таким образом «Штраус» пытается выйти из кризиса, связанно с закрытием шоколадной фабрики компании в Ноф-ха-Галиле, после того, как в ее продукции была обнаружена сальмонелла.

«Курсор» писал ранее, что 2 ноября, администрация компании «Шуферсаль» объявила, что начинает масштабный план по повышению эффективности, в который войдет изменение структуры филиалов и сокращение штата.

Еще мы писали, что компания Intel, которая является крупнейшим работодателем в израильском хайтеке, известила десятки работников о скором увольнении из отдела по подбору персонала.