Компенсация за ошибку стоматолога: израильтянам рассказали, сколько можно взыскать

Каждый год многие пациенты, проходящие хирургическое лечение зубов, становятся жертвами врачебной ошибки. Вместо улучшения состояния в конце лечения эти пациенты страдают от болей и выраженных эстетических проблем. Они вынуждены проходить дорогостоящее реабилитационное и восстановительное лечение и испытывать душевные страдания. В некоторых случаях небрежное лечение зубов также может привести к потере здоровых зубов.
Об этом пишет Kikar.
Причин врачебных ошибок в челюстно-лицевой хирургии много, но большинство проблем начинается с лечения врачом-неспециалистом, не имеющим необходимых навыков, оборудования или знаний для проведения лечения. По закону любой стоматолог в стране может, например, имплантировать пациенту имплантаты, объяснил адвокат Хези Рубин, специализирующийся в области врачебной халатности.
Адвокат рассказал, как однажды врач плохо пролечил корневые каналы и даже неправильно установил мосты и коронки пациенту, что привело к развитию кариеса под мостами и коронками и, в конце концов, к потере большой части зубов. «Кроме того, мы обнаружили недостатки в медицинских картах, и это тоже, конечно, врачебная ошибка. В данном случае ущерб был огромным. Это очень большая боль и страдание. Компенсация, которую пациент получил в рамках мирового соглашения, составила 310 000 шекелей», — сказал адвокат.
«Размер компенсации обычно колеблется от десятков тысяч шекелей до сотен тысяч, — рассказал адвокат, отвечая на вопрос, какую компенсацию может получить пациент, если он стал жертвой ошибки стоматолога. — Недавно было вынесено постановление, в котором была определена компенсация в размере более одного миллиона шекелей в случае ортодонтии, которая включает хирургические процедуры и имплантаты».
Он добавил: «Недавно мы рассмотрели случай, когда врач вставил имплантаты пациенту, не высказав своего мнения по поводу компьютерной томографии, проведенной пациентом. Он вживил имплантат, который был слишком длинным и повредил нерв. В результате у больного произошло стойкое поражение нервов, что проявлялось в постоянных болях и потере чувствительности языка и языка. Это дело также завершилось мировым соглашением, и пациенту была выплачена компенсация в размере 254 000 шекелей».
«Предупреждающие признаки, указывающие на неэффективность лечения, это: дискомфорт, трудности с приемом пищи, неправильное закрытие рта, выпадение мостовидных протезов, коронок или имплантатов», — сказал адвокат.
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