Компенсация за ошибку стоматолога: израильтянам рассказали, сколько можно взыскать

Стоматологическая помощь – дело серьезное, и, к сожалению, не все стоматологи способны выполнить ее с должным мастерством.

Каждый год многие пациенты, проходящие хирургическое лечение зубов, становятся жертвами врачебной ошибки. Вместо улучшения состояния в конце лечения эти пациенты страдают от болей и выраженных эстетических проблем. Они вынуждены проходить дорогостоящее реабилитационное и восстановительное лечение и испытывать душевные страдания. В некоторых случаях небрежное лечение зубов также может привести к потере здоровых зубов.

Об этом пишет Kikar.

Причин врачебных ошибок в челюстно-лицевой хирургии много, но большинство проблем начинается с лечения врачом-неспециалистом, не имеющим необходимых навыков, оборудования или знаний для проведения лечения. По закону любой стоматолог в стране может, например, имплантировать пациенту имплантаты, объяснил адвокат Хези Рубин, специализирующийся в области врачебной халатности.

Адвокат рассказал, как однажды врач плохо пролечил корневые каналы и даже неправильно установил мосты и коронки пациенту, что привело к развитию кариеса под мостами и коронками и, в конце концов, к потере большой части зубов. «Кроме того, мы обнаружили недостатки в медицинских картах, и это тоже, конечно, врачебная ошибка. В данном случае ущерб был огромным. Это очень большая боль и страдание. Компенсация, которую пациент получил в рамках мирового соглашения, составила 310 000 шекелей», — сказал адвокат.

«Размер компенсации обычно колеблется от десятков тысяч шекелей до сотен тысяч, — рассказал адвокат, отвечая на вопрос, какую компенсацию может получить пациент, если он стал жертвой ошибки стоматолога. — Недавно было вынесено постановление, в котором была определена компенсация в размере более одного миллиона шекелей в случае ортодонтии, которая включает хирургические процедуры и имплантаты».