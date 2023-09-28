Компенсацию при увольнении с работы израильтяне смогут оформить онлайн

Теперь урегулировать компенсационные выплаты можно с помощью цифровой платформы.

Налоговое управление объявило о запуске цифровой инновационной платформы для управления компенсационными выплатами при увольнении с рабочего места, которая планирует начать функционировать в конце 2023 года.

Как пишет "Двар ха-овдим б’Эрец Исраэль", при выходе на пенсию или увольнении, работники могут иметь право на получение пособий, включая выходное пособие и другие выплаты. В настоящее время, работодатели и работники обязаны предоставлять информацию Налоговому управлению, заполняя бумажные документы, в которых отражаются суммы и права работника, а также его выбор относительно использования этих средств, например, перевести средства на счет или направить их на выплату пенсии.

Цифровая платформа предложит альтернативу данному процессу, который сейчас осуществляется на бумажном носителе. Это упростит и систематизирует процесс предоставления информации о завершении рабочего контракта и сократит административные бремена для работодателей, сотрудников и органов, ответственных за управление пенсионными накоплениями населения.

Использование цифровой системы также поможет предотвратить ошибки в отчетности и обеспечит гражданам легкий доступ к данным о предыдущих рабочих местах. Цифровая платформа была разработана с учетом потребностей пользователей и включает детальные и понятные пояснения относительно выборов, которые сделал сотрудник относительно своих компенсационных выплат.

Использование данной платформы будет осуществляться с помощью онлайн-приложения. После получения отчета от работодателя, работник получит уведомление в текстовом формате или электронное сообщение от Налогового управления, сообщающее о получении информации о завершении рабочего контракта работником. Он будет приглашен в систему для принятия решений относительно своих компенсационных выплат.

По завершении процесса и работник, и работодатель смогут извлечь соответствующие документы из системы, которые работник должен предоставить в пенсионные фонды, управляющие компенсационными выплатами.

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