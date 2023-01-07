СБ Ливана раскритиковала Хизбаллу: любые действия против Израиля вызовут новую катастрофу

Сотрудники службы передали «Хизбалле» информацию о террористах, намеревающихся действовать против Израиля, и раскритиковали террористическую организацию, которая, по их мнению, «не предпринимает никаких действий по этому поводу».

Сотрудники Службы безопасности Ливана обеспокоены деятельностью террористов из ХАМАСа, намеревающихся действовать против Израиля с территории страны.

Об этом сообщает портал Mako со ссылкой на ливанские СМИ.

Согласно сообщению, речь идет об одной из ячеек ХАМАСа, действующей на юге Ливана. Силовики страны даже передали «Хизбалле» их имена: Самир Панди, Хасан Фархат, Надим Дуабша и Ахмед Хамдан Абдулла.

Отмечается, что сотрудники СБ Ливана раскритиковали «Хизбаллу», которая, по их словам, !не предпринимает никаких действий по этому поводу». Как отметили в службе, «проведение любых действий против Израиля поставит Ливан под угрозу и добавит к его трагедиям новую ненужную катастрофу».

Как сообщал Курсор, на днях генеральный секретарь «Хизбаллы» Хасан Насралла был доставлен в реанимацию после перенесенного инсульта.

Соответствующие сообщения появились после того, как Насралла отменил запланированную на пятницу речь, когда ливанская террористическая организация объявила через свои дочерние СМИ, что он заболел гриппом и не может нормально говорить.

Известно, что генеральному секретарю «Хизбаллы» 62 года, и о каких-либо хронических болезнях у него не сообщалось.

Ранее Курсор писал, что лидер Хизбаллы не смог высказаться о новом правительстве Израиля. Это происходит на фоне распространения холеры в Сирии и Ливане.

Также мы писали о том, что Хасан Насралла сделал заявление относительно морской границы Ливана с Израилем.

Курсор также сообщал, что Иран хвастается поставками ракет палестинцам и Хизбалле. Стало известно, как Иран разрабатывал свои ракеты и распространял их среди своих союзников на Ближнем Востоке.