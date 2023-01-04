Конференция президентов крупных американских еврейских организаций дала оценку резолюции ООН по Израилю

В организации напомнили, что гражданское население Израиля продолжает сталкиваться с беспрецедентной угрозой в виде регулярных ракетных обстрелов со стороны ХАМАСа и других террористических групп.

Конференция президентов крупных американских еврейских организаций раскритиковала Генеральную Ассамблею ООН за резолюцию, в которой содержится просьба к Международному Суду дать оценку израильско-палестинскому конфликту, израильской «аннексии» и «правовому статусу оккупации».

Об этом сообщает Jewish News Syndicate.

«Конференция президентов осуждает последнюю позорную резолюцию Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций и злоупотребление Международным Судом, которые следуют образцу искаженных нападок со стороны органа, который несправедливо выделяет единственное в мире еврейское государство исключительно за выполнение своего обязательства по защите своего гражданского населения. населения посредством оборонительных военных действий в соответствии с международным правом», — говорится в сообщении организации.

В то же время Конференция похвалила те государства-члены ООН, которые изменили свою позицию после предварительного голосования в ноябре и выступили против резолюции.

«Мы приветствуем те восемь стран, которые изменили свое мнение, отказавшись от поддержки резолюции или воздержавшихся, чтобы выступить против нее: Албания, Коста-Рика, Демократическая Республика Конго, Кения, Папуа-Новая Гвинея, Румыния, Того и Великобритания», — говорится в заявлении.

Конференция президентов также похвалила «следующие страны за то, что они изменили свои голоса и отказались поддержать эту гнусную резолюцию»: Афганистан, Антигуа, Бразилия, Кабо-Верде, Чад, Коморские Острова, Доминиканская Республика, Фиджи, Габон, Гренада, Кирибати, Малави, Нигер. , Северная Македония, Панама, Самоа, Танзания, Восточный Тимор, Украина, Узбекистан и Вануату.

«Гражданское население Израиля продолжает сталкиваться с беспрецедентной угрозой в виде регулярных ракетных обстрелов со стороны ХАМАСа и других террористических групп. Ни одно другое государство-член в истории ООН не сталкивалось с такой подстрекательской проверкой за осуществление права на защиту от экзистенциальных угроз. Эти предвзятые расследования были еще более усилены — и разоблачены как фарс — яростными антисемитскими выпадами членов ООН, занимающих ключевые руководящие посты. Мы безоговорочно осуждаем это нападение и другие подобные ему и призываем Международный суд отвергнуть это превышение полномочий органа ООН», — говорится в заявлении Конференции президентов.

Как сообщал Курсор, Генеральная Ассамблея ООН одобрила резолюцию, в которой содержится просьба к Международному Суду дать оценку израильско-палестинскому конфликту, израильской «аннексии» и «правовому статусу оккупации».

Резолюцию, предложенную палестинцами, приняли 87 голосами против 26 при 53 воздержавшихся. Она озаглавлена ​​«Практика Израиля и поселенческая деятельность, затрагивающая права палестинского народа и других арабов на оккупированных территориях» и призывает Международный Суд в Гааге «срочно вынести консультативное заключение» в отношении «продолжающейся израильской оккупации, создания поселений и аннексии».

Также Курсор сообщал, что ПА призывает мир «отвергнуть любые сделки» с новым правительством Нетаниягу.