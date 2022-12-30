ПА призывает мир «отвергнуть любые сделки» с новым правительством Нетаниягу

В заявлении ПА содержится призыв к международному сообществу защитить палестинцев от действий Израиля.

Палестинская администрация призвала к международному бойкоту нового правительства Израиля из-за его жесткой правой программы, заявив, что оно представляет «экзистенциальную угрозу для палестинского народа».

«Государство Палестина отвергает аннексионистские, насильственные, расистские и подстрекательские к этническим чисткам политические установки нового правительства Израиля. Государство Палестина считает эту повестку дня угрозой существованию палестинского народа и его неотъемлемых и нерушимых прав», — говорится в заявлении, опубликованном МИД ПА.

ПА призвала международное сообщество «выполнить свои обязательства и отказаться от любых сделок с правительством, совершающим международные преступления, включая аннексию, политические преследования и расовую дискриминацию».

В заявлении содержится призыв к международному сообществу, включая Совет Безопасности ООН, «обеспечить защиту палестинского народа от продолжающейся израильской кампании лишения собственности и перемещения, колонизации и аннексии, этнических чисток и преследований».

Заявление было сделано в тот день, когда премьер-министр Биньямин Нетаниягу привел к присяге свое новое правительство. Это также произошло всего через день после того, как тогдашний министр обороны Бени Ганц позвонил президенту ПА Махмуду Аббасу в качестве одного из своих последних действий в этой роли, чтобы подчеркнуть важность отношений между Израилем и ПА.

Ганц также предупредил Аббаса, что меры, принимаемые против Израиля на международных форумах, в том числе те, которые продвигает ПА, «нанесут вред палестинскому народу и только еще больше оттолкнут любой политический процесс в будущем».

Ранее Курсор писал, что палестинцы осуждают сделки коалиции Израиля и предупреждают о «взрыве» на Ближнем Востоке. ПА предупредила международное сообщество о «злополучных соглашениях Биньямина Нетаниягу с его ультраправыми партнерами по фашистской коалиции».

Наша редакция сообщала, что Ганц провел разговор с Махмуд Аббасом. Чиновник, среди всего прочего, прокомментировал последствия для ПА международных шагов против Израиля в ООН.