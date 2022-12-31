ООН просит международный суд оценить «оккупацию» и «аннексию» Израиля

Генеральная Ассамблея ООН одобрила в пятницу резолюцию, в которой содержится просьба к Международному Суду дать оценку израильско-палестинскому конфликту, израильской «аннексии» и «правовому статусу оккупации».

Об этом сообщает The Times Of Israel.

Резолюцию, предложенную палестинцами, приняли 87 голосами против 26 при 53 воздержавшихся. Она озаглавлена ​​«Практика Израиля и поселенческая деятельность, затрагивающая права палестинского народа и других арабов на оккупированных территориях» и призывает Международный Суд в Гааге «срочно вынести консультативное заключение» в отношении «продолжающейся израильской оккупации, создания поселений и аннексии».

ООН также призывает расследовать израильские меры, «направленные на изменение демографического состава, характера и статуса Священного города Иерусалима», и в тексте сказано, что Израиль принял «дискриминационные законы и меры». Резолюция требует, чтобы суд рассмотрел конфликт в соответствии с международным правом и уставом ООН.

Израиль, США, Великобритания, Австралия, Австрия, Канада, Германия и Италия проголосовали против этой резолюции. Китай, Иран, Ирландия, Польша, Португалия, *россия и Саудовская Аравия, Египет, Иордания, Марокко, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Судан и Азербайджан были среди тех, кто проголосовал за. Воздержались Франция, Украина, Бразилия, Дания, Финляндия, Япония, Нидерланды, Швеция и Швейцария.

Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан осудил ООН и назвал резолюцию «моральным пятном» на всемирной организации. Он утверждал, что голосование делегитимизирует и демонизирует Израиль. Эрдан не явился на голосование, потому что оно состоялось после начала Шаббата. Представитель США проголосовал против резолюции от имени Израиля.

«Ни один международный орган не может решить, что еврейский народ является «оккупантом» на своей родине. Любое решение судебного органа, получившего свой мандат от морально несостоятельной и политизированной ООН, абсолютно нелегитимно. Палестинцы отвергают все мирные инициативы, поддерживая и подстрекая к террору. Вместо того чтобы подталкивать палестинцев к переменам, ООН делает обратное: помогает им навредить единственной живой демократии на Ближнем Востоке. Решение провести голосование по Израилю в Шаббат — еще один пример морального упадка ООН, который не позволяет позиции Израиля быть услышанной в голосовании, результаты которого предопределены», — заявил Эрдан.

Представитель ПА в ООН Рияд Мансур приветствовал резолюцию после ее принятия. Он также обвинил новое правительство Израиля в намерении «ускорить колониальную и расистскую политику против палестинского народа».

«Курсор» сообщал, что ПА призывает мир «отвергнуть любые сделки» с новым правительством Нетаниягу.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!