Конфликт из-за судебной реформы: Ликуд пытается отстранить от должности Эстер Хают

«Дерзость председателя Верховного суда перешла все границы», — заявили в Ликуде.

Партия Ликуд пытается устранить председателя Верховного суда Эстер Хают, которая мешает внедрению судебной реформы.

Об этом сообщают Detaly.

Депутат Кнессета от Ликуда Ревиталь Готлиб направила письмо министру юстиции Яриву Левину, с заявлением о несоответствии председателя Верховного суда Эстер Хают занимаемой должности. По ее словам, Хают не подходит для занимаемой ею должности из-за нарушений судебной этики.

Попытку отстранения председателя Верховного суда от должности связывают с резкой критикой со стороны Эстер Хают предлагаемой Левиным судебной реформы.

Готлиб заявила: «Дерзость председателя Верховного суда перешла все границы». Она обвинила Хают в запугивании народа и представлении ошибочных фактов.

«Председатель поставила себя в ситуацию конфликта интересов в том, что касается ее способности рассматривать иски, связанные с деятельностью правительства и законодательной власти. Председатель также передала судьям Верховного суда послание, которое может повлиять на их решения в отношении исков по вопросу судебной реформы», — заключила депутат.

В Ликуде считают, что поведение Хают «нанесло ущерб общественному доверию и пошатнуло положение Верховного суда».

Депутат призвала министра юстиции подать жалобу на Хают в дисциплинарный суд и просить отстранить ее от должности председателя Верховного суда.

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