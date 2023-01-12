«Мы в шоке»: бывшие прокуроры взбунтовались против Левина

11 бывших высокопоставленных чиновников, занимавших должности омбудсменов или прокуроров, подписали письмо, призывающее правительство остановить реформу судебной системы.

«Мы, нижеподписавшиеся, были шокированы, услышав план министра юстиции об изменениях в судебной системе, — написали бывшие юрисконсульты вместе с бывшими государственными прокурорами. — Мы призываем правительство отказаться от реформы и предотвратить серьезный ущерб судебной системе и верховенству закона, чтобы сохранить Израиль как еврейское и демократическое государство в свете ценностей, выраженных в Декларации Независимости».

«План предлагает среди прочего изменить метод отбора судей, тем самым превратив Верховный суд из независимого института, который правит без страха и непредвзятости, в квазиполитический орган, который будет подозреваться в предвзятости закона в пользу правительства, — написали они. — Это значительно ограничивает полномочия суда по эффективной критике правительства, какой бы она ни была».

«Верховный суд — великолепный институт, один из лучших, возникших в Израиле, и он также признан за пределами Израиля одним из лучших судов в мире, — добавили юрисконсульты правительства и бывшие государственные прокуроры. — В отсутствие полной конституции и полного списка прав человека именно он установил в Израиле верховенство закона даже в отношении государственных систем, боролся с произволом и правительственной коррупцией и защищал права человека и группы меньшинств, он содействовал обществу и приносил пользу каждому человеку. Теперь он подвергается серьезной опасности».

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