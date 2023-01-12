«Левин окажется в Гааге»: израильтяне вышли на новый протест

С раннего утра четверга левые протестующие митингуют у дома министра юстиции Ярива Левина в центре города Модиин.

Многие протестующие держат плакаты с надписями: «Нет правовой реформе, нет полицейскому государству», «Левин окажется в Гааге» (имеется в виду Международный суд) и «То же самое произошло в 1930-х годах».

Протестующие выступили с заявлением, в котором говорилось: «Эта демонстрация является расплатой за подлые ночные преследования бывшего председателя Верховного суда Аарона Барака прошлой ночью возле его дома сторонниками обвиняемого по уголовным делам Нетаниягу».

По их словам, «прошли те дни, когда банда головорезов, нанятая этим подсудимым по уголовным делам [Нетаниягу], может терроризировать улицы без надлежащего ответа. Члены этого преступного правительства очень скоро встретятся с нами».

Обращаясь к министру юстиции Левину, они добавили: «Мы не дадим вам ни минуты покоя. Мы будем преследовать вас, куда бы вы ни пошли, пока вы не уберете свои грязные руки от судебной власти».

Вчера небольшое количество активистов «Ликуда» провело демонстрацию возле дома бывшего председателя суда Барака в Тель-Авиве после его комментариев, осуждающих планы нынешнего правительства по реформированию судебной системы.

Читайте также: бывшие прокуроры взбунтовались против Левина.