Конфликт между Нетаниягу и Бен-Гвиром: к чему пришли стороны

Министр национальной безопасности не был приглашен на встречу у премьера по поводу смертельного нападения и последовавших за ним беспорядков в Хаваре.

Министр Итамар Бен-Гвир будет приглашен на встречу у премьер-министра Биньямина Нетаниягу по поводу вопросов безопасности в Иудее и Самарии.

Об этом сообщает Israel National News.

Как известно, Бен-Гвир не был допущен на встречу, созванную Нетаниягу в воскресенье, по поводу смертельного нападения и последовавших за ним беспорядков в Хаваре. Бен-Гвир узнал подробности встречи от комиссара полиции Коби Шабтая, который был проинформирован о том, что было сказано во время встречи, а также из сообщений СМИ.

После диалога произошел разговор между Бен-Гвиром и Нетаниягу, в ходе которого министр национальной безопасности выразил протест премьер-министру. Нетаниягу ответил, что речь шла о ситуации с безопасностью в Иудее и Самарии, что не входит в компетенцию Бен-Гвира. Несмотря на это, премьер заверил министра, что такого больше не повторится и что его пригласят на следующую аналогичную ​​встречу.

Как сообщал Курсор, в Акабе, Иордания, в воскресенье, 26 февраля, завершилась конференция с участием Израиля и палестинцев и при посредничестве Иордании, Египта и США. Высокопоставленный политический деятель сообщил, что во время конференции главы пяти делегаций встретились с королем Иордании Абдаллой, который приветствовал попытку достижения договоренностей между сторонами в преддверии Рамадана и Песаха.

По его словам, участники достигли договоренности о создании совместного комитета по безопасности, который рассмотрит вопрос возобновления координации в сфере безопасности, а также готовности и способности палестинцев нести ответственность за борьбу с терроризмом на территориях Палестинской автономии.

Стороны также договорились провести еще одну встречу до Рамадана под эгидой Египта, чтобы изучить прогресс в области безопасности и создать совместный гражданский комитет, который будет работать над продвижением экономических мер по укреплению доверия.

Источник подчеркнул, что представители Израиля на встрече очень четко подчеркнули, что решение о построении девяти новых поселений и строительстве 9500 единиц жилья в Иудее и Самарии не изменится.

Ранее Курсор информировал о том, что Израиль согласился сократить свои контртеррористические операции в Иудее и Самарии во время экстренного совещания по вопросам безопасности между израильскими и палестинскими официальными лицами в Акабе, Иордания.