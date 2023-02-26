Саммит по вопросам безопасности в Иордании: о чем договорились стороны

В Акабе, Иордания, в воскресенье, 26 февраля, завершилась конференция с участием Израиля и палестинцев и при посредничестве Иордании, Египта и США.

Об этом пишет портал inn.co.il.

Отмечается, что высокопоставленный политический деятель сообщил, что во время конференции главы пяти делегаций встретились с королем Иордании Абдаллой, который приветствовал попытку достижения договоренностей между сторонами в преддверии Рамадана и Песаха.

По его словам, участники достигли договоренности о создании совместного комитета по безопасности, который рассмотрит вопрос возобновления координации в сфере безопасности, а также готовности и способности палестинцев нести ответственность за борьбу с терроризмом на территориях Палестинской автономии.

Стороны также договорились провести еще одну встречу до Рамадана под эгидой Египта, чтобы изучить прогресс в области безопасности и создать совместный гражданский комитет, который будет работать над продвижением экономических мер по укреплению доверия.

Источник подчеркнул, что представители Израиля на встрече очень четко подчеркнули, что решение о построении девяти новых поселений и строительстве 9500 единиц жилья в Иудее и Самарии не изменится.

Как сообщал Курсор, Израиль согласился сократить свои контртеррористические операции в Иудее и Самарии во время экстренного совещания по вопросам безопасности между израильскими и палестинскими официальными лицами в Акабе, Иордания.

Ранее Курсор информировал о том, что в воскресенье, 26 февраля, в Иордании в преддверии праздника Рамадан проходит экстренный саммит в попытке остановить эскалацию между Израилем и палестинскими арабами. Мероприятие было инициировано Соединенными Штатами, Иорданией и Египтом.

Также Курсор писал о том, что на прошлой неделе Министерство иностранных дел Иордании вызвало посла Израиля в Иордании Эйтана Соркиса в знак протеста после того, как посол Иордании в Израиле Гассан Маджали был временно задержан с восхождением на Храмовую гору во вторник днем ​​и уехал, не посетив это место.