Конфликт с Польшей: уходящая министр рассказала преемнику о посвященных Холокосту поездках студентов

Спор с Польшей относительно образовательных поездок израильских школьников, посвященных Холокосту, разрешен.

Об этом в воскресенье, 1 января, сообщила уходящая в отставку министр образования Ифат Шаша-Битон своему преемнику Йоаву Кишу, информирует The Times of Israel.

По словам Шаши-Битон, окончательно проблемы безопасности будут решены в ближайшие несколько дней.

«У меня есть для вас сюрприз. В последние месяцы мы работали вместе с Шин Бет по содержанию и безопасности в поездках в Польшу, и мы решили проблему. … Я ожидаю, что в ближайшем будущем усилия принесут свои плоды, и группы снова смогут отправиться в поездки», — сказал Шаша-Битон.

Как сообщал Курсор, осенью Министерство образования Израиля объявило о наложении санкций на организации, отправляющие группы людей в Польшу вопреки установленным правилам.

Сотрудник Минобразования Дэвид Шокеф, ответственный за руководство этими группами, утверждает, что местные власти, общественные центры и молодежные группы, организовывающие поездки, противоречат указаниям министерства и «наносит ущерб усилиям страны по продолжению образовательного проекта памяти жертв Холокоста – в краткосрочной перспективе и в ближайшие годы – для всех израильских школьников».

По его словам, министерство может принять «правовые меры, имеющиеся в его распоряжении» против организаций, которые организовывают поездки в Польшу вопреки правилам. Например, речь идет об исключении организаций из своего списка уполномоченных туроператоров, после чего они не будут отправлять официальные группы в Польшу в течение трех лет.

Ранее Курсор информировал о том, что польское правительство хочет, чтобы официальные правила регулировали условия, на которых израильские школьники посещают страну с визитами по изучению Холокоста, включая присутствие вооруженной израильской охраны, сообщил чиновник в Варшаве.