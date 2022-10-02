Израиль введет санкции против организаций, которые организуют поездки молодежи в Польшу

Министерство образования Израиля объявило о наложении санкций на организации, отправляющие группы людей в Польшу вопреки установленным правилам.

В министерстве утверждают, что независимые группы наносят ущерб переговорам с Польшей, которые ведут после того, как поездки отменили из-за споров о безопасности и содержании.

Об этом сообщает Haaretz.

Сотрудник Минобразования Дэвид Шокеф, ответственный за руководство этими группами, утверждает, что местные власти, общественные центры и молодежные группы, организовывающие поездки, противоречат указаниям министерства и «наносит ущерб усилиям страны по продолжению образовательного проекта памяти жертв Холокоста – в краткосрочной перспективе и в ближайшие годы – для всех израильских школьников».

По его словам, министерство может принять «правовые меры, имеющиеся в его распоряжении» против организаций, которые организовывают поездки в Польшу вопреки правилам. Например, речь идет об исключении организаций из своего списка уполномоченных туроператоров, после чего они не будут отправлять официальные группы в Польшу в течение трех лет.

Минобразования направило письмо в ответ на вопрос родителей о поездках в Польшу со стороны местных властей. Члены министерства не поддерживает такие инициативы и не обеспечивает безопасность и поддержку, которые оно предлагает официальным делегациям.

«В момент истины не будет уполномоченного сотрудника службы безопасности, который помог бы управлять этим событием» – сказано в письме Шокефа.

Также в министерстве утверждают, что учителя не имеют права сопровождать эти группы без разрешения.

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