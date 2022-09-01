Конфликт с учителями: Либерман заявил, что теперь в правительстве пройдут сокращения

Осуществить выполнение соглашения с учителями, по мнению Либермана, возможно только лишь за счет высвобождения бюджетных средств благодаря сокращениям в правительстве.

Достижение соглашения с учителями подвело черту в длительном конфликте минфина и профсоюза преподавателей. Однако соглашение еще не утверждено правительством.

По словам министра финансов Авигдора Либермана, чтобы его утвердить, придется найти дополнительный бюджетный источник, и вероятно, это произойдет сокращений в правительственных министерствах.

Либерман заявил: «Для финансирования потребуются горизонтальные сокращения в правительственных министерствах».

Ему возразил министр здравоохранения Горовиц, заявивший в твиттере, что «абсурдно даже предлагать такое сокращение, когда в бюджете накопились беспрецедентные излишки в десятки миллиардов».

קיצוץ רוחבי בכל המשרדים (כדי לממן את הסכם המורים) הוא שם מכובס לפגיעה קשה ביותר בשירותי הבריאות, הרווחה, המשטרה… אבסורד אפילו להציע קיצוץ כזה כשבאוצר הצטברו עודפים חסרי תקדים של עשרות מיליארדים. לשם מה צוברים את הכסף? מדוע לקצץ במערכות שגם ככה מתוחות עד הקצה? נתנגד לזה בכל תוקף. — Nitzan Horowitz ניצן הורוביץ (@NitzanHorowitz) August 31, 2022

Действительно, с начала 2022 года превышение доходов над расходами составляет примерно 34 миллиарда шекелей, в результате чего государство Израиль сегодня получил профицит в размере 0,6%. Однако сложность в том, что превышение доходов над расходами не означает, что можно увеличить расходы.

Кризиса в соглашении с учителями не является причиной для передела расходов, это решение еще должно быть принято в Кнессете. Существующий профицит бюджета должен быть использован для сокращения долга, но не позволяет правительству увеличивать свои кредиты.

Законы, ограничивающие государственные расходы, предназначены для предотвращения требований, подобных завлениям Горовица, и для обеспечения того, чтобы наши политики вели себя с ответственностью перед бюджетом.

Поэтому возможными вариантами для правительства являются «перераспределение пирога» в виде трансферов из отдельных министерств в минобразования или сокращения, как того требует Либерман.

Ранее Курсор писал про соглашение с учителями: Ганц озвучил заявление.

Также мы сообщали, что забастовка учителей закончилась: на что пошло правительство. Министерство финансов и министерство образования пошли на условия учителей касаемо зарплаты.