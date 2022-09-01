Конфликт с учителями: Либерман заявил, что теперь в правительстве пройдут сокращения

16:13, Сегодня
Новости Израиля, Экономика
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Фото: Yonatan Sindel/Flash90

Осуществить выполнение соглашения с учителями, по мнению Либермана, возможно только лишь за счет высвобождения бюджетных средств благодаря сокращениям в правительстве.

Достижение соглашения с учителями подвело черту в длительном конфликте минфина и профсоюза преподавателей. Однако соглашение еще не утверждено правительством.

По словам министра  финансов Авигдора Либермана, чтобы его утвердить, придется найти дополнительный бюджетный источник, и вероятно, это произойдет  сокращений в правительственных министерствах.

Либерман заявил: «Для финансирования потребуются горизонтальные сокращения в правительственных министерствах».

Ему возразил министр здравоохранения Горовиц, заявивший в твиттере, что «абсурдно даже предлагать такое сокращение, когда в бюджете накопились беспрецедентные излишки в десятки миллиардов».

Действительно, с начала 2022 года превышение доходов над расходами составляет примерно 34 миллиарда шекелей, в результате чего государство Израиль сегодня получил профицит в размере 0,6%. Однако сложность в том, что превышение доходов над расходами не означает, что можно увеличить расходы.

Кризиса в соглашении с учителями не является причиной для передела расходов, это решение еще должно быть принято в Кнессете. Существующий профицит бюджета должен быть использован для сокращения долга, но не позволяет правительству увеличивать свои кредиты.

Законы, ограничивающие государственные расходы, предназначены для предотвращения требований, подобных завлениям Горовица, и для обеспечения того, чтобы наши политики вели себя с ответственностью перед бюджетом.

Поэтому возможными вариантами для правительства являются «перераспределение пирога» в виде трансферов из отдельных министерств в минобразования или сокращения, как того требует Либерман.

Ранее Курсор писал про соглашение с учителями: Ганц озвучил заявление.

Также мы сообщали, что забастовка учителей закончилась: на что пошло правительство. Министерство финансов и министерство образования пошли на условия учителей касаемо зарплаты.

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Автор материала:
Орли Шендт
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