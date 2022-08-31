Забастовка учителей закончилась: на что пошло правительство

Забастовка профсоюза учителей завершилась в среду утром, когда министерство финансов и министерство образования согласились на повышение заработной платы учителей в рамках новой сделки, сообщили два министерства и профсоюз.

Согласно соглашению, новым учителям будет выплачиваться 9 000 шекелей с повышением до 10 000 шекелей после трех лет работы в системе образования. Заработная плата менеджеров будет увеличена до 19 000 шекелей. Премии в размере 400-1000 шекелей будут предложены учителям с образцовой работой.

«После долгой борьбы нам удалось принести по-настоящему хорошие новости педагогам, защитив их условия труда и повысив их заработную плату в лучшую сторону для всей системы образования, — сказала генеральный секретарь Союза учителей Яффа Бен-Давид. — Это только первый шаг, который мы предпринимаем для решения столь необходимой проблемы в системе образования».

Курсор ранее писал, что, по словам главы Гистадрута Бар-Давида, если профсоюз учителей выиграет борьбу за повышение заработной платы, представители бюджетной сферы из других отраслей госсектора возобновят переговоры с министерством финансов с теми же требованиями.

Также Курсор сообщал, что 30 августа глава профсоюза учителей Израиля Яффа Бен Давид заявила, что в переговорах с министерством финансов о трудовом соглашении для предотвращения забастовки был достигнут прогресс.