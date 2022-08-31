Соглашение с учителями: Ганц озвучил заявление

Министерство финансов и министерство образования согласились на повышение заработной платы учителей. Ганц поздравил все стороны с подписанием соглашения.

«Я поздравляю министра образования @sbyifat, министра финансов @AvigdorLiberman и председателя Союза учителей Яффу Бен Давид с подписанным соглашением, которое позволит открыть учебный год и укрепить систему образования.

Особая благодарность министру образования Ифат Шаше Битон, которая с большой ответственностью привела к правильному и надлежащему соглашению, которое не только гарантирует открытие наступающего учебного года, но и гарантирует стабильность, улучшение и продвижение системы образования в Израиле.

Наш наивысший интерес как страны заключается в том, чтобы в системе образования работали лучшие учителя, позволяя каждому мальчику и девочке раскрыть свой потенциал. Всем удачи!», — написал он в твиттере.

האינטרס העליון שלנו כמדינה הוא שהמורים הטובים ביותר יעבדו במערכת החינוך, ויאפשרו לכל ילד וילדה למצות את הפוטנציאל שלהם. בהצלחה גדולה לכולם! — בני גנץ — Benny Gantz (@gantzbe) August 31, 2022

Ранее Курсор писал, что забастовка учителей закончилась: на что пошло правительство. Министерство финансов и министерство образования пошли на условия учителей касаемо зарплаты.

Курсор сообщал, что, по словам главы Гистадрута Бар-Давида, если профсоюз учителей выиграет борьбу за повышение заработной платы, представители бюджетной сферы из других отраслей госсектора возобновят переговоры с министерством финансов с теми же требованиями.