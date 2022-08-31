Соглашение с учителями: Ганц озвучил заявление

«Я поздравляю министра образования @sbyifat, министра финансов @AvigdorLiberman и председателя Союза учителей Яффу Бен Давид с подписанным соглашением, которое позволит открыть учебный год и укрепить систему образования.
Особая благодарность министру образования Ифат Шаше Битон, которая с большой ответственностью привела к правильному и надлежащему соглашению, которое не только гарантирует открытие наступающего учебного года, но и гарантирует стабильность, улучшение и продвижение системы образования в Израиле.
Наш наивысший интерес как страны заключается в том, чтобы в системе образования работали лучшие учителя, позволяя каждому мальчику и девочке раскрыть свой потенциал. Всем удачи!», — написал он в твиттере.
Ранее Курсор писал, что забастовка учителей закончилась: на что пошло правительство. Министерство финансов и министерство образования пошли на условия учителей касаемо зарплаты.
Курсор сообщал, что, по словам главы Гистадрута Бар-Давида, если профсоюз учителей выиграет борьбу за повышение заработной платы, представители бюджетной сферы из других отраслей госсектора возобновят переговоры с министерством финансов с теми же требованиями.