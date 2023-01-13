Конфликт внутри коалиции: в чем Ликуд обвиняет «Оцму Иегудит»

Министры из Ликуда раскритиковали двух членов партии «Оцма Иегудит», которые только усугубляют ситуацию с протестами.

Высокопоставленные лица партии Ликуд выступили против членов «Оцма Иегудит», призывавших к аресту лидеров оппозиции за подстрекательство.

Об этом сообщает Israel Hayom.

В Ликуде утверждают, что некоторые представители «Оцма Иегудит» помогают протесту. Большинство членов новой коалиции усвоили основную идею, не слушать крики оппозиции и промолчать. А пока они бунтуют, быстро продвинуть реформы в системе правосудия и продемонстрировать управление.

Но те, кто этого не понял, Альмог Коэн и Цвика Фогель, депутаты Кнессета от партии «Оцма Иегудит» на этой неделе призвали к аресту лидеров оппозиции за подстрекательство и государственную измену.

В ответ министры от партии Ликуда во главе с премьер-министром Нетиниягу были в ярости на двух членов партии «Оцма Иегудит» и бросали им резкие слова прямо им в лицо, обвиняя в нанесении вреда Израилю на международной арене.

Издание цитирует слова министра Ликуда: «Если в ночь на Шаббат будет 80 000 протестующих, можно с уверенностью сказать, что несколько десятков тысяч из них пришли из-за Фогеля и Коэна».

Высокопоставленный член партии сказал: «Премьер-министр, который работает над восстановлением статуса своего нового правительства в мире из-за резкой критики со стороны оппозиции еще до того, как оно было сформировано, в последние дни столкнулся с большими трудностями, когда такие голоса раздаются внутри одной и той же коалиции».

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