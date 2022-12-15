Конфликты в оппозиционном лагере: Михаэли раскритиковала «Еш Атид»

Министр транспорта считает, что оппозиция должна использовать все имеющиеся рычаги влияния, чтобы не допустить формирования правительства Нетаниягу.

В четверг, 15 декабря, министр транспорта Мейрав Михаэли резко высказалась о действиях оппозиции, которая недостаточно борется против формирования правительства Нетаниягу.

После того как Ликуд единогласно одобрил в воскресенье просьбу премьер-министра Биньямина Нетаниягу назначить Ярива Левина временным спикером Кнессета, оппозиция выдвинула Мерава Бен Ари кандидатом на пост спикера Кнессета. Оппозиция планировала провести «флибустьерство» — позволить новым членам Кнессета выступить с речью, затем провести дебаты и, когда обозначенная коалиция не наберет большинства, проголосовать и назначить председателя, которого уже нельзя будет снять.

Мейрав Михаэли заявила, что это очень эффективный инструмент оппозиции, в чем мы убедились за последние полтора года. «В нашем случае, когда министерские посты все еще наши, это инструмент, который может привести к победам».

Михаэли считает, что отказ от этого инструмента и взамен всего лишь отсрочка голосования на сутки — это «не победа, а скандал перед лицом грабительской коалиции, пришедшей к разрушению краеугольных камней израильской демократии».

По мнению министра транспорта, Еш Атид напрасно праздновал: «Первая победа. Сегодня не будет голосования за спикера Кнессета», — заявлялось в Twitter-аккаунте партии.

«Общественность ожидает увидеть борющуюся оппозицию, — сказал министр Михаэли, — а не испорченную оппозицию».

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