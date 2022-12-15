Бывший чиновник минобороны Израиля оценил вероятность свержения режима в Иране

Экс-заместитель министра обороны Израиля прокомментировал ситуацию с протестами в Иране, определив, что нужно для смещения режима аятолл.

Бригадный генерал в отставке Эфраим Снэ заявил: “Протесты, которые мы наблюдаем сейчас, меняют лицо Ирана, пути обратно уже не будет”.

Однако бригадный генерал добавил, что иранскому протесту все-таки не хватает трех вещей. Эфраим Снэ был участником операции «Энтеббе» и одним из первых командиров подразделения 669. Он командовал зоной безопасности в Южном Ливане, занимал пост начальника гражданской администрации в Иудее и Самарии. Бригадный генерал также дважды занимал пост заместителя министра обороны.

«То, что происходит сейчас в Иране — глубже, шире и теперь стало необратимо. Это больше не локальные беспорядки или преходящая болезнь. Это меняет лицо Ирана безвозвратно», — добавил Эфраим Снэ.

Теперь даже отмена режимом обязательного ношения хиджаба не остановит протесты, поскольку точка невозврата пройдена. Громкий скандал на ЧМ в Катаре с отказом сборной петь гимн страны подтверждает важность перемен.

Вместе с тем израильские аналитики сейчас не готовы делать ставку на ближайшую смену режима в Иране: “Режим сейчас имеет много инструментов для своей защиты, и большинство из них еще не исчерпаны”.

Бригадный генерал Снэ назвал три главных момента, что необходимо сейчас иранским протестам для свержения режима. Самое главное, у протестующих нет централизованного руководства и единого лидера. Также нет финансовой поддержки. И в добавок, у митингов нет поддержки уважаемых священнослужителей, что очень важно для религиозной иранской общественности. Именно такой авторитет может вывести демонстрации на более мощный уровень и обеспечить легитимизацию со стороны религии.

Тем не менее свержение режима, по мнению генерала в отставке, вполне возможно. «Единственный важный вопрос заключается в том, произойдет ли это до или после того, как Иран станет обладателем ядерного оружия».

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