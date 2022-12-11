Конгрессмен США назвал отрицателей Холокоста «отбросами мира»

Будучи одним из самых молодых членов Палаты представителей, Ричи Торрес стал синонимом борьбы с антисемитизмом и поддержки Израиля в политикуме США.

Люди, отрицающие Холокост, являются «отбросами мира».

Такое мнение высказал депутат Конгресса США Ричи Торрес.

По его словам, Холокост является одним из величайших злодеяний, когда-либо совершенных человечеством.

«Он оставил глубокие шрамы не только в еврейской общине, но и во всем человечестве. Всякий, кто отрицает это, вовлечен в глубокое зло. У меня нет терпимости к отрицанию Холокоста — это худшая форма теории заговора», — сказал Торрес.

Он отметил, что статистика, связанная с антисемитизмом, шокирует.

«Мы наблюдаем самый высокий уровень антисемитизма за более чем четыре десятилетия, в такой степени, какой не наблюдалось с тех пор, как Антидиффамационная лига начала регистрировать случаи антисемитизма. Кроме того, согласно статистике ФБР, еврейская община является мишенью более 50% всех преступлений на почве религиозной ненависти. И мы наблюдаем вспышку антисемитских преступлений на почве ненависти и насилия на почве ненависти в Нью-Йорке, где больше всего евреев за пределами Израиля», — добавил конгрессмен.

Как сообщал Курсор, американский рэпер и дизайнер Канье Уэст, официально сменивший имя на Ye, получил звание антисемита года в США. Некоммерческая организация StopAntisemitism, занимающаяся борьбой с антисемитизмом в США, «удостоила» Канье Уэста звания «Антисемит года». По словам исполнительного директора организации Лиоры Рез, рэпер набрал наибольшее количество голосов в опросе под названием «топ-10 антисемитов 2022 года».

Вторую строчку в позорном списке занял Моххамед Хадид – отец супермоделей Беллы и Джиджи Хадид.

«Канье использует свою популярность, чтобы продвигать опасные антисемитские клише о евреях и власти, и он отказывается останавливаться. Его непрерывная атака фанатичными заявлениями уже привела к ужасающим антисемитским действиям, совершаемым сторонниками превосходства белой расы и другими маргинальными сообществами, стремящимися нанести вред евреям во всем мире. Ненависть к евреям в США уже вышла из-под контроля. Последнее, что нам нужно в этой ситуации – это Канье, который подливает масла в огонь», – заявила Лиора Рез.

Также Курсор информировал о том, что полиция Нью-Йорка арестовала подозреваемого в антисемитских вооруженных нападениях.