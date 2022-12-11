Канье Уэст признан антисемитом года в США

Американский рэпер и дизайнер Канье Уэст, официально сменивший имя на Ye, получил звание антисемита года в США.

Об этом сообщает издание TMZ.

Отмечается, что некоммерческая организация StopAntisemitism, занимающаяся борьбой с антисемитизмом в США, «удостоила» Канье Уэста звания «Антисемит года». По словам исполнительного директора организации Лиоры Рез, рэпер набрал наибольшее количество голосов в опросе под названием «топ-10 антисемитов 2022 года».

Вторую строчку в позорном списке занял Моххамед Хадид – отец супермоделей Беллы и Джиджи Хадид.

«Канье использует свою популярность, чтобы продвигать опасные антисемитские клише о евреях и власти, и он отказывается останавливаться. Его непрерывная атака фанатичными заявлениями уже привела к ужасающим антисемитским действиям, совершаемым сторонниками превосходства белой расы и другими маргинальными сообществами, стремящимися нанести вред евреям во всем мире. Ненависть к евреям в США уже вышла из-под контроля. Последнее, что нам нужно в этой ситуации – это Канье, который подливает масла в огонь», – заявила Лиора Рез.

Kanye West may never win another music-related award again, but there’s one group that’s honoring him with a not-so-flattering title … «Antisemite of the Year.» https://t.co/uc79EHl0QE — TMZ (@TMZ) December 11, 2022

Как сообщал Курсор, генеральный директор Twitter Илон Маск заявил, «хотел ударить» Канье Уэста после публикации рэпера со свастикой, который он назвал «призывом к насилию».

Комментируя в субботу после последней блокировки Уэста за публикацию свастики внутри звезды Давида, всего через несколько дней после того, как его учетная запись была восстановлена, Маск сказал: «В какой-то момент вы должны сказать, что является подстрекательством к насилию, потому что это противоречит закону в США.»

«Публикация свастики, что явно нехорошо, является подстрекательством к насилию. Я лично хотел ударить Канье, так что это определенно подстрекало меня к насилию. Это не круто», — заявил Маск в прямом эфире сессии вопросов и ответов в Twitter Spaces.

Отстранение произошло вскоре после того, как Уэст несколько раз похвалил Гитлерам во время интервью с конспирологом Алексом Джонсом в его шоу Infowars. Оскорбительные комментарии Уэста включали слова «я люблю нацистов», которые, по его утверждению, «делали хорошие дела». Также в ходе интервью он высмеял Нетаниягу и сказал, что поддерживает путина в войне в Украине.

Маск, который называет себя «абсолютистом свободы слова», сказал, что подвел черту под твитами, которые подстрекают к насилию.

Перед тем, как учетная запись Уэста была заблокирована, Маск заявил: «Я старался изо всех сил. Несмотря на это, он снова нарушил наше правило против подстрекательства к насилию. Аккаунт будет заблокирован».

Ранее мы рассказывали, что Канье Уэст призвал евреев простить Гитлера, а также назвал Илона Маска генетическим гибридом.

«Курсор» также сообщал, что рэпер расстался со своей 24-летней девушкой.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!