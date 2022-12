Канье Уэст признан антисемитом года в США

Американский рэпер и дизайнер Канье Уэст, официально сменивший имя на Ye, получил звание антисемита года в США.

Об этом сообщает издание TMZ.

Отмечается, что некоммерческая организация StopAntisemitism, занимающаяся борьбой с антисемитизмом в США, «удостоила» Канье Уэста звания «Антисемит года». По словам исполнительного директора организации Лиоры Рез, рэпер набрал наибольшее количество голосов в опросе под названием «топ-10 антисемитов 2022 года».

Вторую строчку в позорном списке занял Моххамед Хадид – отец супермоделей Беллы и Джиджи Хадид.

«Канье использует свою популярность, чтобы продвигать опасные антисемитские клише о евреях и власти, и он отказывается останавливаться. Его непрерывная атака фанатичными заявлениями уже привела к ужасающим антисемитским действиям, совершаемым сторонниками превосходства белой расы и другими маргинальными сообществами, стремящимися нанести вред евреям во всем мире. Ненависть к евреям в США уже вышла из-под контроля. Последнее, что нам нужно в этой ситуации – это Канье, который подливает масла в огонь», – заявила Лиора Рез.

Kanye West may never win another music-related award again, but there’s one group that’s honoring him with a not-so-flattering title … «Antisemite of the Year.» https://t.co/uc79EHl0QE

— TMZ (@TMZ) December 11, 2022