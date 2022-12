Полиция Нью-Йорка арестовала подозреваемого в антисемитских вооруженных нападениях

Оперативная группа полиции Нью-Йорка по расследованию преступлений на почве ненависти объявила об аресте 25-летнего Джейсона Киша в связи с нападением на 32-летнего отца-еврея и его 7-летнего сына возле кошерного рынка Статен-Айленда с применением огнестрельного оружия.

Об этом сообщает Jewish Press.

В двух евреев выстрелили примерно в 16:20 4 декабря перед Island Kosher, на бульваре Победы, Нью-Йорк. Отца ранили в грудь, а мальчику попало в ухо то, что сначала показалось пулей BB. На видео, размещенном в социальных сетях, видно, как нападавший убегает на черном Ford Mustang с закрытым задним номерным знаком.

This black Mustang is wanted in regards to an assault with a BB gun on Victory Blvd, @NYPD121pct & @NYPDHateCrimes is investigating. pic.twitter.com/Or0BpCcHgu

— Staten Island Shomrim safety Patrol (@SISPShomrim) December 5, 2022