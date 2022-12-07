Полиция Нью-Йорка арестовала подозреваемого в антисемитских вооруженных нападениях

Оперативная группа полиции Нью-Йорка по расследованию преступлений на почве ненависти объявила об аресте 25-летнего Джейсона Киша в связи с нападением на 32-летнего отца-еврея и его 7-летнего сына возле кошерного рынка Статен-Айленда с применением огнестрельного оружия.

Об этом сообщает Jewish Press.

В двух евреев выстрелили примерно в 16:20 4 декабря перед Island Kosher, на бульваре Победы, Нью-Йорк. Отца ранили в грудь, а мальчику попало в ухо то, что сначала показалось пулей BB. На видео, размещенном в социальных сетях, видно, как нападавший убегает на черном Ford Mustang с закрытым задним номерным знаком.

This black Mustang is wanted in regards to an assault with a BB gun on Victory Blvd, @NYPD121pct & @NYPDHateCrimes is investigating. pic.twitter.com/Or0BpCcHgu — Staten Island Shomrim safety Patrol (@SISPShomrim) December 5, 2022

Преступника, жителя Статен-Айленда, арестовали во вторник, 6 декабря. Полиция сообщила, что он выстрелил пулями, проезжая мимо места происшествия на черном Ford Mustang.

Его опознали по кадрам с камеры дверного звонка местного жителя и кадрам с нательной камеры двух полицейских, которые остановили его, когда он вел машину. Агрессору предъявили обвинение в нападении на почве ненависти, угрозе благополучию ребенка, безрассудной угрозе и нападении.

«Отец и сын, просто идущие в магазин, чтобы купить продукты для своих семей, как я сделал накануне в моем районе, были обстреляны кем-то, кто действовал, как мы полагаем и будем утверждать в суде, из ненависти. Хочу внести ясность: в этом районе нет места ненависти», ‒ заявил окружной прокурор Статен-Айленда Майкл МакМахон.

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс отметил на пресс-конференции, посвященной нападению, что по всей Америке, в том числе в Нью-Йорке, где проживает самое большое еврейское население в мире, за пределами Израиля, наблюдается «значительный рост» преступлений на почве ненависти, особенно антисемитизма.

Несколько ранее он сказал, что антисемитизм стал нормой и приобрел популярность. Адамс выразил опасение, что застреленный мальчик «никогда больше не пойдет по этой улице, не подумав об этом инциденте».

Ранее мы рассказывали, что во вторник, 6 декабря, в Нью-Йорке на евреев вновь напали с оружием.

«Курсор» сообщал, что в США депутаты призвали Байдена сформировать рабочую группу по борьбе с антисемитизмом.