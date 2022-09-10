Конкурент Tesla: на израильский рынок выходят электромобили Polestar

Вниманию покупателей будет представлен электрический кроссовер бизнес-класса Polestar 2, который предлагает различные конфигурации двигателя и батареи.

Шведский бренд электромобилей премиум-класса Polestar подтвердил свой выход на израильский рынок, отметив, что первый Polestar Space в стране планируют открыть в Герцлии уже в октябре.

Об этом сказано на сайте компании.

Стоимость электромобиля будет стартовать от 255 437 шекелей (цена включает плату за лицензию). Mayer Cars & Trucks Ltd. назначена официальным представителем автомобилей Polestar в стране.

«Мы очень рады запуску Polestar в Израиле. Чистый, прогрессивный производительный бренд, для которого мы видим многообещающее будущее в портфолио Mayer», — отметил управляющий директор подразделения автомобилей и мотоциклов Polestar.

Вниманию покупателей будет представлен электрический кроссовер бизнес-класса Polestar 2 в двух модификациях – с одним и двумя электрическими двигателями.

В компании отметили, что запущенный на международном уровне в 2020 году, Polestar 2 завоевал высокую популярность у клиентов, фанатов и мировой прессы в течение первого года продаж.

«Курсор» писал ранее, что американская компания Tesla, занимающаяся производством электромобилей, импортирует в Израиль самую крупную в своей истории партию машин.

Еще мы писали, что израильская компания представила летающий автомобиль.