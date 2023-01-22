Контрабанда наркотиков в Бен-Гурионе: названы имена подозреваемых девушек

Сегодня, 22 января, стали известны имена израильтянок, которых подозревают в контрабанде тяжелых наркотиков через аэропорт «Бен-Гурион». Одна из задержанных под давлением следователей дала показания.

Об этом пишет News.israelinfo.

Адвокаты четырех подозреваемых просили суд повременить с публикацией их имен, но мировой суд, а потом и окружной отвергли эту просьбу ввиду общественной значимости информации. Утром стали известны имена задержанных: это Идан Цаубер, Арбель Мизрахи, Орэль Бен-Хаим и Ли Пони.

Их подозревают в попытке ввоза 15 кг тяжелых наркотиков — кокаина и кетамина. Трех девушек арестовала полиция на таможне в аэропорту. Они перевозили запрещенные средства в упаковках из-под шампуней и пищевых добавок. Еще одна подозреваемая была задержана за пределами аэропорта вместе со своим парнем.

В ходе допроса следователи оказали давление на одну из обвиняемых, и она сдалась. Девушка дала показания против остальных и на очной ставке обвинила подруг в соучастии в преступлении. Другие пытались отрицать. Девушки дано знакомы друг с другом и, по версии следствия, как минимум две из четырех в прошлом уже провозили наркотики в Израиль.

«Курсор» писал ранее, что сотрудники полиции при обыске одного из домов в Нетивоте обнаружили около 260 килограмм мармеладных мишек, которые были пропитаны наркотическим веществом.

Еще мы писали, что в аэропорту Бен-Гурион сотрудники полиции пресекли попытку контрабанды «наркотика изнасилования». Было изъято 44 флакона с GBL.