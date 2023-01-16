В Бен-Гурионе пресекли попытку контрабанды «наркотика изнасилования»

В аэропорту Бен-Гурион сотрудники полиции пресекли попытку контрабанды «наркотика изнасилования». Было изъято 44 флакона с GBL.

Об этом пишет jpost.com.

Полицейские из центрального округа Яффо были за несколько дней до инцидента предупреждены о том, что в Израиль попытаются незаконно ввезти это вещество. И как оказалось, эта попытка контрабанды была лишь частью более крупной преступной схемы поставок наркотика в нашу страну.

Правоохранители арестовали семь подозреваемых: пятеро мужчин и двух девушек в возрасте около 20 лет. Суд продлил их арест на 5 дней. Расследование инцидента продолжается.

Известно, что GBL — вещество, которое обычно подмешивают в напитки девушкам на вечеринках, чтобы воспользоваться их беспомощным состоянием. Наркотик вызывает спутанность сознания, частичную потерю контроля над телом и временную амнезию.

«Курсор» писал ранее, что силы Армии обороны Израиля предотвратили контрабанду крупной партии наркотиков, которая оценивается в 1 650 000 шекелей.

Еще мы писали, что в Кфар-Каре сотрудники полиции «накрыли» две лаборатории по производству наркотиков, которые были расположены над детским садиком.

Напомним, солдаты ЦАХАЛа предотвратила очередную попытку контрабанды наркотиков на границе с Египтом. Было изъято около 140 килограмм неустановленного вещества, стоимость которого, по предварительной оценке, составила 6 миллионов шекелей.