В Нетивоте полиция изъяла 260 кг «опасных» мармеладных мишек

Сотрудники полиции при обыске одного из домов в Нетивоте обнаружили около 260 килограмм мармеладных мишек, которые были пропитаны наркотическим веществом.

Детские сладости содержали каннабис, скорее всего, их окунули в специальный раствор. Полиция изъяла 18 ведер с мишками, каждое было весом по 15 килограммов.

37-летний житель города, которому принадлежал товар, был арестован и направлен на допрос. Сегодня, 18 января, подозреваемого доставят в мировой суд Беэр-Шевы. Расследование инцидента продолжается.

כ-260 ק»ג של סוכריות דובוני גומי טבולות בחומר החשוד כסם נתפסו בדרום. כל הפרטים >>> https://t.co/w4jyYVzZDW @pozailov1 pic.twitter.com/4QO6bIf14F — כאן חדשות (@kann_news) January 18, 2023

«Курсор» писал ранее, что в аэропорту им. Бен-Гурион полиция задержала четырех израильтянок, перевозивших 15 килограммов кокаина и кетамина, стоимость которых оценивается в миллионы шекелей.

Еще мы писали, что в аэропорту Бен-Гурион сотрудники полиции пресекли попытку контрабанды «наркотика изнасилования». Было изъято 44 флакона с GBL. Правоохранители арестовали семь подозреваемых: пятеро мужчин и двух девушек в возрасте около 20 лет.

Напомним, что солдаты ЦАХАЛа предотвратила очередную попытку контрабанды наркотиков на границе с Египтом. Было изъято около 140 килограмм неустановленного вещества, стоимость которого, по предварительной оценке, составила 6 миллионов шекелей.

Читайте также, что силы Армии обороны Израиля предотвратили контрабанду крупной партии наркотиков, которая оценивается в 1 650 000 шекелей.