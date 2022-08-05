Министерство по развитию периферии выделило деньги на оздоровление детей из южного района Израиля

Деньги будут переведены напрямую на счета местных органов власти, это целевой перевод для оплаты отдыха детей в Галилее, куда дети поедут уже на следующей неделе.

Из-за того, что многие дети, проживающие на юге Израиля, вынуждены сидеть дома из-за ситуации с безопасностью. Они не могут полноценно провести летние каникулы.

Поэтому министерство по развитию периферии, Негева и Галилеи решило выделить 2 миллиона шекелей из бюджета для оздоровления и отдыха детей из района, который прилегает к сектору Газа.

Деньги будут переведены на счета местных органов власти. Этот перевод специально для оплаты отдыха детей в Галилее, куда они смогут выехать уже на следующей неделе.

Как рассказала министр по развитию периферии Одед Форер, государство обязано заботиться о детях.

«Это то немногое, что мы можем сделать моментально», — сказал он.

Ранее наш сайт сообщал, что израильтянам рассказали, что происходит возле сектора Газа. Многие жители самых южных кибуцов страны не только не могут покинуть свои населенные пункты, но и заперты в своих домах. Прогулки разрешены лишь в темное время суток.

Кроме того, Курсор писал, что журналист заявил, что ЦАХАЛ готовит наступательную операцию на сектор Газа.

Еще напомним, что жителей Керем-Шалом призывают эвакуироваться.

Бен-Гвира не пустили в район на границе с Газой.