В Реховоте пассажир пытался задушить водителя автобуса

Сотрудники израильской полиции задержали пассажира автобуса, который начал спорить с водителем, а потом пытался его задушить.

Сегодня, 7 августа, в Реховота произошел неприятный инцидент, в результате которого едва не пострадал водитель автобуса.

Об этом сообщает издание «Детали».

Один из пассажиров, после того, как зашел в общественный транспорт, вступил в словесную перепалку с водителем. Он вел себя агрессивно и после слов перешел к физическому насилию. Пассажир пытался задушить водителя автобуса.

На место инцидента приехали сотрудники полиции и задержали мужчину. Его отвезли в отделение, где проводят с ним беседу, по результатам которой будет принято решение о продлении срока его задержания.

«Курсор» писал ранее, что управляющий автостоянкой «Сердце города» в центре Герцлии подвергся нападению двух человек на стоянке. Это произошло после того, как он предупредил их о неправильной парковке.

Еще мы писали, что водитель автобуса в возрасте около 50 лет получил ножевое ранение средней тяжести на улице Хатаясим в Тель-Авиве. Инцидент произошел после ссоры между водителем и пассажиром.

Напомним, что в больнице «Рамбам» в Хайфе пациент напал на сиделку и избил ее до потери сознания. Сиделка проходит обследование в отделении неотложной помощи. Пациент был задержан охранником больницы, а затем арестован полицией.