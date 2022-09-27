Копи царя Соломона превратили долину Тимна в пустыню: ученые

Археологи обнаружили, что древняя медная промышленность Израильского царства была организована так, что в итоге в ее центре не осталось ни растений, ни самой промышленности.

Правитель Израильского царства Соломон во времена его наивысшего расцвета вместо золота в основном использовал медь.

Это стало ясно около ста лет назад, когда, с одной стороны, историки внимательно изучили перечни накопленных материалов, а с другой — американский археолог Нельсон Глюк нашел в долине Тимна шахты, которые позже назвали копями царя Соломона, пишет издание Cikavosti.

Как отмечается в материале, последующие исследования показали, что запасы меди и ее производных в Тимне привлекали людей еще в эпоху неолита. Позже эти природные ресурсы использовали египтяне: археологи обнаружили в долине египетский храм, датированный XIII веком до нашей эры. И это единственное место из упомянутых в Библии, где удалось найти подтверждения выплавки меди.

«А где брали топливо для выплавки меди все эти люди — от неолита и до Соломона? Ведь его нужно было много, поскольку для имитации соломонова «золота» требовалось огромное количество меди», — говорится в статье.

Отмечается, что археологические находки в долине Тимна свидетельствуют о том, что в период с XI по IX век до нашей эры, примерно в течение 250 лет, там процветала крупная медная промышленность: тысячи мест добычи и около десяти мест переработки, где выплавляли медь из руды. Такая датировка говорит о том, что производство меди в Тимне достигло своего пика при царях Давиде и Соломоне.

«В IX веке до нашей эры все производственные площадки Тимны оказались закрыты. … Сожженные в печах рудников царя Соломона виды растений были ключевыми в местной экосистеме, поддерживали многие другие виды, сохраняли воду и стабилизировали почву. Их исчезновение вызвало эффект домино и нанесло непоправимый ущерб всей территории. Прошло три тысячи лет, но долина Тимны все еще не оправилась от кризиса. Некоторые виды растений теперь встречаются очень редко, а другие исчезли навсегда», — пишет издание.

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